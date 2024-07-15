https://news.day.az/officialchronicle/1674954.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины событий 15 июля
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины событий 15 июля
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю восьмой годовщины событий 15 июля в Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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