Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю годовщины событий 15 июля

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю восьмой годовщины событий 15 июля в Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.