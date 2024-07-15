Внесены изменения в соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении "Дополнительного соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в Соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Дополнительное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в соглашение о создании азербайджано-Кыргызского Фонда развития"", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.