Отменен визовый режим между Азербайджаном и Гамбией для владельцев диппаспортов

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований", подписанное 4 мая 2024 года в городе Банджул.