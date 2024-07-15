https://news.day.az/officialchronicle/1675013.html Отменен визовый режим между Азербайджаном и Гамбией для владельцев диппаспортов
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Гамбией для владельцев диппаспортов
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований", подписанное 4 мая 2024 года в городе Банджул.
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