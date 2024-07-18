https://news.day.az/officialchronicle/1675782.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Чехии Петром Фиалой - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Чехии Петром Фиалой - ФОТО - ВИДЕО
18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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