Президент Ильхам Алиев: Мы поставляем нефть в очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти

Что касается наших энергетических проектов, Азербайджан был надежным поставщиком. На протяжении почти двадцати лет мы инициировали и вместе с нашими соседями ввели в эксплуатацию трубопровод, который впервые в истории соединил Каспий и Средиземное море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде.

"В настоящее время из средиземноморского порта Джейхан в Турции мы поставляем нефть в различные пункты назначения, включая очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти. В некоторых странах потребление азербайджанской нефти составляет пятьдесят и более процентов их спроса. Уже более трех лет мы стали важным поставщиком газа", - добавил глава государства.