Будет создан Наблюдательный совет ГЭЦ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики "О создании юридического лица публичного права "Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом установлено, что для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики создается Наблюдательный совет, состоящий из пяти членов, включая председателя.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.