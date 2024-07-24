В Азербайджане увеличены штрафы за управление автомобилем без водительских прав

В Азербайджане увеличены штрафы за управление транспортным средством без права управления транспортным средством.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках.

Сумма штрафа увеличена со 100 до 200 манатов.

Еще одним изменением сумма штрафа, назначенного за повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 332.2 Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании или за управление транспортным средством лицом с ограниченным правом управления транспортным средством, увеличена с 300 до 400 манатов .

Кроме того, за продолжение движения при запрещающем знаке светофора или регулятора, нарушение требований дорожного знака 31 "Въезд запрещен", требований пассажирских перевозок, за обгон или маневрирование с выездом на встречную полосу, пересечение перекрестка, за въезд на заправочную станцию транспортных средств, находящихся в общем пользовании, либо грузовых автомобилей перевозящих пассажиров, за поворот налево или разворот с нарушением требований горизонтальных линий разметки 1.1, 1.3 и 1.1.1, либо за объезд преграды будет накладываться штраф в размере 100 манатов.