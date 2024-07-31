Внесены изменения в структуру министерства обороны Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в структуру министерства обороны Азербайджанской Республики", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.