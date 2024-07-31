https://news.day.az/officialchronicle/1678702.html Внесены изменения в структуру министерства обороны Азербайджана - Указ
Внесены изменения в структуру министерства обороны Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в структуру министерства обороны Азербайджанской Республики", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинет министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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