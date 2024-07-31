Президент Ильхам Алиев внес изменения в перечень учебных заведений специального назначения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в перечень образовательных учреждений специального назначения".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, настоящим указом в перечень учебных заведений специального назначения добавлены Бакинский военный колледж, Гянджинский военный колледж и Нахчыванский военный колледж.

Кроме того, внесены изменения в Устав Национального университета обороны Азербайджана.

Согласно изменениям, заместители ректора университета, а также ректоры подведомственного университету Военного научно-исследовательского института, Института военного управления, Военного института имени Гейдара Алиева и начальник Учебно-тренировочного Центра армии Азербайджана по представлению министра обороны Азербайджанской Республики утверждаются Президентом Азербайджанской Республики, а начальники Бакинского военного колледжа, Гянджинского Военного колледжа, Нахчыванского Военного колледжа, Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского и Военного лицея имени Гейдара Алиева назначаются на должность и освобождаются от нее министром обороны Азербайджанской Республики по представлению ректора университета.