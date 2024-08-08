Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте «Вечер дружбы» в Астане

8 августа в столице Казахстана Астане состоялся гала-концерт "Вечер дружбы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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