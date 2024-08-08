https://news.day.az/officialchronicle/1680737.html Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте «Вечер дружбы» в Астане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте «Вечер дружбы» в Астане - ФОТО
8 августа в столице Казахстана Астане состоялся гала-концерт "Вечер дружбы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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