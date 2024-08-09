Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, данном от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

9 августа в Астане от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием в честь глав государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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