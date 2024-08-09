https://news.day.az/officialchronicle/1680896.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, данном от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, данном от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
9 августа в Астане от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был дан официальный прием в честь глав государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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