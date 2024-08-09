Расширены направления деятельности Центра социальных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Центра социальных исследований".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, структура Центра, фонд оплаты труда, численность его сотрудников и размер их заработной платы (должностной оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты) утверждаются по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, в указ были добавлены следующие пункты:

организация электронных услуг в области социальных исследований в соответствии с указом № 263 Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мер, связанных с электронным правительством";

организация информационного обеспечения Центра и обеспечение его безопасности;

внесение предложений о вступлении Азербайджанской Республики в международные договоры в области социальных исследований.

Согласно другому изменению, прибыль Центра может быть перечислена в государственный бюджет для целей, не предусмотренных настоящим Уставом, только по решению Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.