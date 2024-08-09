Расширены направления деятельности Центра социальных исследований - Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Центра социальных исследований".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, структура Центра, фонд оплаты труда, численность его сотрудников и размер их заработной платы (должностной оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты) утверждаются по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.
Согласно изменению, в указ были добавлены следующие пункты:
организация электронных услуг в области социальных исследований в соответствии с указом № 263 Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мер, связанных с электронным правительством";
организация информационного обеспечения Центра и обеспечение его безопасности;
внесение предложений о вступлении Азербайджанской Республики в международные договоры в области социальных исследований.
Согласно другому изменению, прибыль Центра может быть перечислена в государственный бюджет для целей, не предусмотренных настоящим Уставом, только по решению Президента Азербайджанской Республики.
Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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