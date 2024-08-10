В Азербайджане упрощаются визовые процедуры в связи с соревнованиями "Формулы 1"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2024 году в городе Баку соревнованиями Формула 1".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Установить, что иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2024 году в городе Баку соревнованиями Формула 1 и представившие любой из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут с 15 августа по 30 сентября 2024 года получить визы в международных аэропортах Азербайджанской Республики.

2.Считать основанием для выдачи визы один из следующих документов:

2.1.аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула 1, или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

2.2.аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

2.3.билет, в том числе электронный билет на предстоящие в 2024 году в городе Баку соревнования Формула 1 или документ, подтверждающий приобретение билета.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики:

3.1.уведомить компанию Formula One Management Limited, Международную автомобильную федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2024 году в городе Баку соревнованиями Формула 1;

3.2.обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2024 году в городе Баку соревнованиями Формула 1, а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

4.Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2024 году в городе Баку соревнованиями Формула 1".