https://news.day.az/officialchronicle/1681307.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Олимпиаде - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему спорсмену новых побед и достижений!"
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