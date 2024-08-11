Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Олимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Магомедханом Магомедовым бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю азербайджанского борца вольного стиля Магомедхана Магомедова с завоеванием бронзовой медали! Желаю нашему спорсмену новых побед и достижений!"