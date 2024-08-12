В Азербайджане продлен срок госпрограммы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран

В Азербайджане продлен срок государственной программы обучени молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение №3163 Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2022 года "Об утверждении Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы"".

Распоряжением в "Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" слова "2022-2026-ой" заменены словами "2022-2028-ой".