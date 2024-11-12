На церемонии открытия COP29 Президент Ильхам Алиев рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана

Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия COP29 рассказал об обвинениях в адрес Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, отметил: "Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области энергетики. Но это была не наша идея. Это было предложение Европейской комиссии. Два года назад президент Еврокомиссии приезжала в Баку и подписала с нами этот документ. Потому что им нужен был наш газ. Они просили нас помочь".