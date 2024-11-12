Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства Королевства Испания

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства Королевства Испания Педро Санчесом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате произошедших в Испании сильных наводнений.

Педро Санчес поблагодарил Президента Азербайджана за проявленную солидарность и соболезнования.

Глава государства поблагодарил председателя Правительства Королевства Испания за то, что он принял приглашение для участия в СОР29, и выразил надежду, что его визит в нашу страну придаст импульс развитию двусторонних отношений.

Педро Санчес поблагодарил главу государства за приглашение на СОР29. Он поздравил с прекрасной организацией этого мероприятия.

Гость отметил, что в следующем году в Испании планируется проведение крупного мероприятия, посвященного финансированию Устойчивого развития ООН, и итоги СОР29 также послужат его успеху.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением подчеркнул, что СОР29 уже начинает давать эффективные результаты.

Председатель Правительства Испании высоко оценил вклад Азербайджана в Альянс цивилизаций.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей, была достигнута договоренность о создании для этого совместной рабочей группы и проведении бизнес-форумов.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших возможностей для реализации промышленных, сельскохозяйственных, инвестиционных, инфраструктурных проектов между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества в области образования, открытия в Азербайджане испанских университетов.