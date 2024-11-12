Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата» в рамках COP29

Первая леди Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"12 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Зеленой зоне была организована конференция на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата".

В конференции приняли участие Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан, региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис".