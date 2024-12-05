Президент Ильхам Алиев назначил первого заместителя председателя Центрального банка

Алияр Гахраман оглу Мамедъяров назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.