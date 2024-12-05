https://news.day.az/officialchronicle/1713042.html Президент Ильхам Алиев назначил первого заместителя председателя Центрального банка - Распоряжение Алияр Гахраман оглу Мамедъяров назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил первого заместителя председателя Центрального банка - Распоряжение
Алияр Гахраман оглу Мамедъяров назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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