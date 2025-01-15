Председатель Всемирной конфедерации этноспорта выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о гибели людей в результате крушения 25 декабря минувшего года самолета, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный.

Выражаю глубокие соболезнования Вам, народу Азербайджана и семьям, понесшим потери в результате этого трагического происшествия.

Мы, братья Азербайджана, разделяем горе в связи с этой трагедией, и в этот тяжелый момент наши мысли с семьями погибших. Уверены, что память о погибших в результате авиакатастрофы будет жить вечно", - говорится в письме.