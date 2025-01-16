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Президент Ильхам Алиев принял генерального директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон - ФОТО

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется