Президент Ильхам Алиев принял генерального директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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