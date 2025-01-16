https://news.day.az/officialchronicle/1723273.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон - ФОТО 16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон - ФОТО
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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