Азербайджан полностью откажется от бумажных носителей информации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Концепция направлена на совершенствование государственного управления, ускорение экономического развития и повышение качества жизни граждан посредством внедрения цифровых технологий. Она разработана на основе принципов цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества. Основной целью является повышение благосостояния граждан, модернизация государственных услуг и ускоренная цифровая трансформация экономики.

Документ предусматривает улучшение ИКТ-инфраструктуры, поддержку экосистемы бизнеса и стартапов для развития цифровой экономики. Важной частью Концепции является внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн.

Государственное управление будет обеспечено более гибкими и прозрачными процессами, основанными на цифровых технологиях, осуществится полный отказ от бумажных носителей и переход к "цифровому правительству", будут внедрены такие инновации, как анализ больших объемов данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

Концепция также ставит целью повышение цифровой грамотности населения, обеспечение кибербезопасности, подготовку ИКТ-специалистов и модернизацию учебных программ и повышение уровня оплаты труда работников по ИКТ. Бизнес-процессы перейдут на цифровые платформы, будет расширено государственно-частное партнерство, различные секторы экономики будут оцифрованы с применением технологий IV Промышленной революции, будет оказана поддержка развитию стартапов и инновационной экосистемы. В рамках Национальной стратегии кибербезопасности будут приняты превентивные меры по защите государственной, деловой и личной информации, государственные информационные системы и ресурсы будут развиваться в соответствии с современными стандартами безопасности.

Планируется расширение "правительственного облака", открытых данных и широкополосного интернета, а реализация процентов по созданию сетей 5G и развитию национальных центров обработки данных.

В результате реализации Концепции будут совершенствоваться внутренние процессы в государственных органах, трансформироваться государственные услуги на цифровые платформы, адаптироваться экономическая деятельность к новым технологическим требованиям. Концепция также направлена на сохранение человеческого и технологического капитала внутри страны, что повысит конкурентоспособность Азербайджана на мировых рынках.