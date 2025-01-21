Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Канцлером Германии

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется