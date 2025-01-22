https://news.day.az/officialchronicle/1724783.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию - ВИДЕО На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию.
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию (22.01.2025)".
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