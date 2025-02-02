https://news.day.az/officialchronicle/1727212.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем молодежи - ФОТО

БАКУ/ Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Днем молодежи. Day.Az представляет публикацию: