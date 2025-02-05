Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН

Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.