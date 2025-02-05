https://news.day.az/officialchronicle/1728007.html Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН - Указ Президента Ильхама Алиева Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре