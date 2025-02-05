https://news.day.az/officialchronicle/1728007.html

Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН - Указ Президента Ильхама Алиева

Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.