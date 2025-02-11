Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном

Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.

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