https://news.day.az/officialchronicle/1729354.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном.
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном
Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных отношений с Ираном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.
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