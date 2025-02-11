https://news.day.az/officialchronicle/1729347.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Масуда Пезешкиана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Масуда Пезешкиана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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