Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Масуда Пезешкиана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.