Президент Ильхам Алиев: Открытие рынка для всех членов ВТО усилит конкуренцию, что может нанести ущерб интересам местных производителей
Открытие рынка для всех членов ВТО усилит конкуренцию, что может нанести ущерб интересам местных производителей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.
"Мы до сих пор не являемся членом Всемирной торговой организации, хотя активно ведем переговоры на протяжении многих лет - я бы сказал, как минимум пару десятилетий. И причина, по которой этот процесс не пришел к своему логическому завершению, заключается как раз в том, о чем вы говорите: протекционизм, двойные стандарты, тарифы и все то, что разрушает основные ценности Всемирной торговой организации. Мы видим, что страны могут вводить тарифы и использовать протекционистские механизмы для защиты своих рынков, что абсолютно противоречит принципам ВТО.
Поэтому мы находимся в процессе переговоров, но в то же время серьезно оцениваем преимущества и недостатки. Одной из таких проблем является именно то, о чем мы только что говорили. Другая заключается в том, что наша промышленность и наш экспортный потенциал должны быть хорошо подготовлены к этому. Потому что на данный момент основная часть нашего экспорта - это ископаемое топливо, и для этого нам не нужно быть членом ВТО; вы продаете свои товары на рынке. Открытие рынка для всех членов ВТО усилит конкуренцию, что может нанести ущерб интересам местных производителей. Поэтому мы балансируем этот процесс и стараемся получить максимально положительные условия в будущем в переговорном процессе.
Как я уже сказал, экономика Азербайджана самодостаточна. У нас один из самых низких показателей внешнего долга по отношению к ВВП. Наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз.
Так что мы не нуждаемся в дополнительных льготах. Мы не хотим терять то, что уже имеем. Но в то же время мы будем смотреть, насколько выполняются наши условия. Если все наши предложения по вступлению - будь то в рамках двусторонних переговоров со странами или с самой организацией - будут выполнены, то, я думаю, процесс пойдет более гладко",- сказал глава государства.
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