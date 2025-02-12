Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Сомали

12 февраля с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Сомали, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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