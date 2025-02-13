Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд распоряжений

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в ряд распоряжений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, вместо Али Ахмедова на пост председателя совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью назначен Самир Шарифов.

Кроме того, Самир Шарифов стал председателем совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан. Ранее эту должность занимал министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

В состав указанной комиссии были включены заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также начальник отдела международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Самир Шарифов также станет председателем совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой в экономической и гуманитарной сферах. Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики также включен в состав этой комиссии.

В состав Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в сферах экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи включен заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Анару Ахундову поручена должность сопредседателя Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики. До настоящего времени эту должность исполнял Сахиб Мамедов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить соответствующие стороны об изменениях, внесенных распоряжением.