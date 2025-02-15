Президент Ильхам Алиев направил Президенту Александру Вучичу поздравительное письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александру Вучичу по случаю национального праздника страны.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.