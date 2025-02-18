https://news.day.az/officialchronicle/1731139.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми во 2-м жилом комплексе в городе Агдам 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в 1267-квартирном 2-м жилом комплексе в городе Агдам, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми во 2-м жилом комплексе в городе Агдам
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в 1267-квартирном 2-м жилом комплексе в городе Агдам, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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