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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми во 2-м жилом комплексе в городе Агдам

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в 1267-квартирном 2-м жилом комплексе в городе Агдам, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется