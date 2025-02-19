Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Резу Гилани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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