https://news.day.az/officialchronicle/1731477.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Резу Гилани.
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана - ФОТО
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Исламской Республики Пакистан Саида Юсуфа Резу Гилани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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