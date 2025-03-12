Президент Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН

12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН Татьяну Валовую.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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