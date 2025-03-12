https://news.day.az/officialchronicle/1736377.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН 12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН Татьяну Валовую. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН
12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора женевского офиса ООН Татьяну Валовую.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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