Президент Ильхам Алиев: Политика Энтони Блинкена свела американо-азербайджанские отношения на нет

Политика Энтони Блинкена фактически свела на нет американо-азербайджанские отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Мы выстраивали эти отношения десятилетиями. Мы были надежным и близким партнером США, и они были с нами. А когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними: когда речь шла об Ираке, когда речь шла об Афганистане... Не являясь страной НАТО, Азербайджан в 2001 году присоединился к операциям в Афганистане. Именно наш [контингент] покинул эту страну последним", - сказал глава государства. "Однако после того, как мы ушли, против нас были введены санкции, и это вызвало большое разочарование в Азербайджане", - добавил Президент.