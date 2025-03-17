Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины

17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины и министра обороны Зукана Хелеза, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется