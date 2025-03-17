https://news.day.az/officialchronicle/1737794.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины - ФОТО 17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины и министра обороны Зукана Хелеза, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины - ФОТО
17 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины и министра обороны Зукана Хелеза, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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