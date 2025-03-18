Сотрудники ГМС Азербайджана награждены медалью "За отличие на службе в органах миграции"

Сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана награждены медалью "За отличие на службе в органах миграции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за отличие при исполнении служебных обязанностей были награждены следующие сотрудники ГМС Азербайджана:

Бабаев Тогрул Джаваншир оглу

Джаббарова Кёнуль Шамиль гызы

Аскеров Наби Аллахверди оглу

Фаталиев Сахиль Али оглу

Гасанов Джахандар Видади оглу

Мусаев Сабухи Абульфат оглу

Мустафаев Шахрияр Эльман оглу

Оруджов Вусал Рамиз оглу.