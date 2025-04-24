Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Китайский национальный центр генома человека

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 24 апреля посетила в Пекине Китайский национальный центр генома человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, центр, созданный на основании заключения Министерства науки и технологий Китая, является одним из учреждений в области геномных исследований странового уровня. Китайский Национальный центр генома человека содействует коммерциализации научно-исследовательских результатов и созданию геномной индустрии в Китае. Центр реализует проекты в области фундаментальных и клинических исследований, популяционной генетики и биоинформатики. Отмечается, что в центре используется новейшее технологическое оборудование.

Лейла Алиева осмотрела лаборатории центра и банк биологических образцов. В ходе беседы с руководством центра были обсуждены потенциальные возможности сотрудничества с соответствующими структурами Азербайджана, в том числе применение методов геномного центра при лечении онкологических заболеваний, церебрального паралича и других заболеваний.