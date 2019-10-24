Представители Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан "Азербайджан" (АНКА РТ) и Общественного объединения "Татарстан" побывали в казанском пункте помощи нуждающимся "Приют" и передали продукты питания и продовольственные товары.

Здесь ежедневно проходит раздача горячих обедов для нуждающихся, сбор и раздача чистой сезонной одежды, предоставляются однодневные работы и временные ночлеги, а также все нуждающиеся могут получить бесплатную юридическую консультацию. Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Общественного объединения "Татарстан", передает Day.Az.

По словам представителя АНКА РТ "Азербайджан" Самир Мамедов, члены их организации во главе с руководителем Баширом Башировым, принимают активное участие в благотворительной деятельности, организовывая праздничные обеды для ветеранов войны и тыла, приуроченные ко Дню Победы - 9 мая, поддерживая и помогая сиротам из детских домов и т.п.

Функционирование пунктов помощи нуждающимся, дело, бесспорно, важное и нужное, говорит заместитель председателя Общественного объединения "Татарстан" Эмин Рамазанов. "Жизнь непредсказуема, и никто из нас не застрахован от различных ситуаций. Помимо местных жителей, которые могут столкнуться с неожиданными трудностями, в Республику Татарстан приезжают иностранцы, в том числе и на заработки, и они также могут оказаться в сложной жизненной ситуации. Как раз такой приют готов открыть им свои двери, поддержать в трудную минуту, накормить горячей едой и дать первое необходимое", - считает он.

В среднем за месяц пункт помощи раздает от 4000 до 5000 порций горячей еды, более 2000 человек выбирают здесь себе одежду и обувь.

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