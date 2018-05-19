Sputnik и армянское нытье - азербайджанский Истису обжег пятки Маргарите Симоньян - ФОТО - ВИДЕО

Игорь Ширяев - один из группы российских путешествующих блогеров, активно и давно занимающихся пропагандой оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Это - целенаправленная работа, вовсе не исходящая из любви к путешествиям и желания познакомить российскую публику с красотами региона. Как она вознаграждается, значения не имеет, но вознаграждается она однозначно. Учитывая ситуацию на постсоветском пространстве, столь наглое поведение российских блогеров, в принципе, большого удивления не вызывает. Но вызывает сожаление, потому что каждый из них человек не без способностей и мог потратить свои таланты на более достойное дело и не пятнать имя связями с армянской пропагандистской машиной.

О чем же поведал путешественник Ширяев своим читателям в этот раз? В этот раз он рассказал на портале "Интересный мир" о знаменитом курорте общесоюзного значения Истису, расположенном на территории оккупированного Арменией Кельбаджарского района Азербайджана. Репортаж был перепечатан в некотором смысле российским изданием Sputnik-Армения, патроном которого, как известно, является небезызвестная Маргарита Симоньян.

Курорт ныне разрушен, от огромного комплекса, тщательно спланированного и отстроенного, как это умели делать в советскую эпоху, остались только стены, горы битого кирпича и ржавые трубы. Истису в его нынешнем состоянии можно назвать в своем роде символом "армянского Карабаха", представляющего собой в "независимом" виде лишь тень того процветающего, зажиточного и благополучного региона, каким он был до 1988 года.

После оккупации Истису, что переводится как "горячая вода", был переименован в армянский аналог - Джермаджур.

"Раньше Джермаджур был курортом, но, к сожалению, сейчас здесь развалины", - грустит российский блогер, обозревая развалины.

"Но в конце XX века с курортом Джермаджур случилась беда... К сожалению, людская жажда власти, национально-религиозные конфликты, распад СССР и Карабахская война не пощадили Джермаджур. А позже отсутствие достаточного количества денег для поствоенного восстановления у молодой независимой республики "Арцах" трагично и фатально сказалось на дальнейшей судьбе горного курорта Истису", - отмечает он.

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Так выглядит сегодня уникальная здравница, разрушенная армянскими вандалами

У господина Ширяева словарный запас явно почерпнут из армянских источников. При чем тут жажда власти, религиозный конфликт и распад СССР? Для чего так путать читателя, когда все гораздо проще - курорт всесоюзного значения Истису был разрушен в период армянской оккупации. Данный район Азербайджана, примыкающий к Нагорному Карабаху, был захвачен военными формированиями Армении в апреле 1993 года. В результате боевых действий была разрушена здравница Истису.

А вот с тем, что у сепаратистского режима за четверть века так и не нашлось денег на восстановление курорта, спорить не будем. И причина этого не только в бедности бюджета Армении, откуда кормится оккупационный режим. Ереван находит средства на бессмысленные проекты, вроде мечты о канатной дороге от Ханкенди до Шуши, например. Так что дело не только в деньгах.

Дело в том, что Кельбаджар является одним из оккупированных районов вокруг НК, подлежащих безоговорочному возврату. Надежд сохранить Кельбаджар за собой при том или ином раскладе у армян нет, поэтому все, что делается на его территории оккупационным режимом, - это спешно разворовываются его природные богатства. Восстанавливать здравницу и тратить на нее крупные средства не будет и диаспора. Потому что вернуть вложенные инвестиции будет очень сложно, учитывая непризнанность так называемой "НКР" и незаконность любых визитов на эти территории без ведома Баку. Можно ли представить, что азербайджанская сторона будет одобрять путевки на минеральные ванны в оккупированном Истису гражданам других стран? Смешно.

Но вернемся к господину Ширяеву. Как пишет Sputnik Армения, по словам Ширяева, некоторые местные жители надеются, что армянские или карабахские спонсоры когда-нибудь отстроят заново курорт уже под армянским названием Джермаджур; другие же считают, что это маловероятно.

"Сожаление, что нужная людям здравница была разрушена. Сомнение, что в ближайшее время что-то принципиально изменится в лучшую сторону, если иметь в виду восстановление курорта", - жалуется Ширяев, которому "радость за свободу "Арцаха"" омрачает высокая цена этой "победы".

Ширяев не напрасно оговорился, уточняя, что имеет в виду именно восстановление курорта - побоялся, что его поймут в более широком смысле. На самом же деле ничего для оккупационного режима и самих жителей оккупированных территорий принципиально в лучшую сторону не изменится в целом, и не только в ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе, пока конфликт не разрешен и справедливость не восторжествовала. Согласитесь, мало было бы справедливости в ситуации, при которой местные армяне или граждане Армении с холециститами и подаграми тешили бы свои организмы целебной водичкой на земле, политой кровью и слезами азербайджанского народа.

Мечты о возрождении курорта Истису озвучиваются с армянской стороны из уст ангажированных блогеров и журналистов уже не в первый раз. Периодически появляются восторженные статьи и репортажи об уникальных кельбаджарских термальных источниках и обязательно прибавляется: а как бы было здорово, если бы... Вряд ли кто-то решится честно ответить, почему "если бы" за двадцать пять лет так и не состоялось.

Напомним, что известная 822 резолюция Совета Безопасности ООН, требующая немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий, была принята именно после оккупации Арменией Кельбаджарского района. Факт оккупации этого региона закреплен в документе Организации объединенных наций и никак оттуда вычеркнут быть не может.

Так что придется нашим соседям лечить холециститы и подагры где-нибудь в другом месте.

СПРАВКА: В 1926 году Высший совет народного хозяйства Азербайджанской ССР принял закон о курортно-лечебном строительстве у водных ресурсов Истису. Санаторий был построен в 1928 году и считался курортом всесоюзного значения. Источники Истису относятся к термальным водам и приближаются по своему составу к водам знаменитого курорта Карловы Вары.

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Целебные свойства этой воды были известны еще в глубокой древности. Лечение на курорте Истису назначалось при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов сердечно-сосудистой и периферической нервной систем, печени и желчных путей, желудочно-кишечного тракта, почек и мочевых путей, а также при расстройствах обмена веществ.

Зульфугар Ибрагимов