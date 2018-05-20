Кофликт США с Ираном может помешать определению статуса Каспия

Обострение американо-иранских отношений, вызванное выходом США из ядерного соглашения по Ирану может негативно отразиться на вопросе определения статуса Каспийского моря.

Такого мнения придерживается известный белорусский политолог, директор Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов.

ФОТО ШЕВЦОВА

Напомним, что проблема решения статуса Каспийского моря все еще не решена, и как уже сообщалось ранее, данный вопрос запланировано обсудить на предстоящем саммите в Астане летом текущего года.

Известно также, что ранее прикаспийские страны согласовали проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Москве, в рамках 50-го заседания специальной рабочей группы по реализации решений Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права -Азербайджана, Казахстана и Туркмении - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которыхрегулируется разными положениями международного права.

"Не думаю, что на предстоящем саммите в Астане стоит ожидать какого-то прорыва по определению статуса капсийского моря",- сказал Юрий Шевцов Day.Az

"Конфликт вокруг ядерной сделки может перерасти в сильное новое обострение военной ситуации на Ближнем Востоке и тогда всем странам надо будет определяться относительно Каспия, имея в виду свою вовлеченность в конфликт вокруг Ирана на той, или иной стороне. Поэтому я бы не ождал устойчивого решения, каким бы оно ни было. Слишком все динамизировано на Ближнем Востоке, особенно вокруг Ирана и Афганистана. А Каспий - тыл этих тем, то есть, чтобы там ни приняли,гарантий выполнения не будет.

Например, как быть с согласием Казахстана на два пункта транзита для США на Каспии? За этим стоит углубление отношений США и Казахстана. Или какой будет политика Азербайджана в случае войны на Ближнем Востоке с вовлеченитем Ирана и Израиля?

Посудите сами: Каспий - это тыл Ирана. Если сейчас США вступают с Ираном в конфликт, их партнеры должны сдержать урегулирвоание вопроса об иранском тыле, поэтому даже

если Россия с Ираном продавят какое-то решение, у партнеров США много возможностей не дать его реализовать",- пояснил белорусский эксперт.

Напомним, что прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

Матанат Насибова