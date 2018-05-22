Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева

22 мая Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az.

"Очень рада передать вам самые искренние поздравления по случаю вашего национального праздника - Дня Республики. Желаю Вам и азербайджанскому народу счастья и благоденствия в предстоящие годы", - говорится в послании.