Особняк для "Чебурашки": анекдотичная, "постреволюционная" Армения

Говорят, история воспетого в анекдотах армянского радио началась с оговорки ереванского диктора: "При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот". После этого и стало модным шутить на тему "у армянского радио спрашивают". Но жизнь в сегодняшней Армении круче любого анекдота. Особенно веселит ситуация, сложившаяся после того балагана, что в РА на полном серьезе называют "революцией".

Казалось бы, совсем недавно от Гюмри до Еревана раздавались призывы "Сержик, уходи!". Так, жители Армении требовали от третьего президента РА покинуть не только кресло премьер-министра, из которого он планировал править республикой далее, но и вообще исчезнуть из политической жизни. Из всех холодильников и утюгов звучали рассказы экспертов не первой свежести о том, как Азатович много наворовал, до чего он довел Армению, с последующим указанием, куда ему нужно идти, быстро и не сворачивая.

И что вы думаете? Ушел ли Сержик навсегда "с глаз долой, из сердца вон"? Нет. Экс-президент Армении Серж Саргсян продолжит оставаться лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии не обсуждается, заявил спикер армянского парламента, представитель РПА Ара Баблоян. То есть, вор, коррупционер, предатель Армении, готовый вернуть Азербайджану все оккупированные РА территории, - а именно так величали Сержика его политические оппоненты, остается на политическом поле Армении.

Это говорит, к примеру, о том, что никакой "революции" не было, а был классический "договорняк", в результате которого Азатович мирно уступил власть Николу Пашиняну в обмен на сохранность всего награбленного. Собственно, о том же кричит и тот факт, что при своих интересах остались и все олигархи, близкие к Сержу Саргсяну. Разве чисто имиджево выиграл Гагик Царукян. Он, в свое время униженный Азатовичем, сейчас сводит счеты через Пашиняна.

Да и в целом у Гагика Коляевича именины сердца. "Процветающая Армения" этого господина, более известного под кличкой "Тупой Гаго", сейчас пополняется за счет "республиканцев". Оно, вроде как, под крышей олигарха, сидевшего в тюрьме за изнасилование, быть уже почетнее, чем под крышей Саргсяна, которого в РА величают "Чебурашкой". Чем не анекдот, почище того, что рассказывали от имени "армянского радио"?

Чем дальше, тем смешнее. Получается, что Саргсян теперь оказывается вроде как оппозиционером. Прямо скажем, прекрасные позиции для "оппозиционной" деятельности. Парламентское большинство у РПА есть, спикер парламента свой, мэр Еревана свой, да и денег у Азатовича и его друзей-олигархов с криминальными кличками куча. Прикольные итоги "революции", однако.

Ну и вишенка на торт. Новое правительство РА через месяц предоставит бывшему президенту Сержу Саргсяну предусмотренный для особых гостей особняк в районе Монумента, который в свое время был построен именно для высокопоставленных гостей Сержа Саргсяна из КГБ. То есть, имеет место беспокойство о комфорте проживания для человека, которого еще недавно объявляли вором, укравшим более 2 миллиардов долларов.

Теперь все эти обвинения забыты. Сержик переселится в новый особняк, будет играть роль "оппозиционера", а все его личные, его братьев, его окружения объекты останутся при них.

Как это прокомментировать? В стиле "армянского радио". Если в период правления Сержа Саргсяна у власти в Армении были воры, олигархи, популисты, то сейчас "наоборот" - популисты, олигархи, воры.

Акпер Гасанов