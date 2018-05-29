Авигдор Либерман: Прошедшие десятилетия с момента восстановления независимости Азербайджана были ознаменованы яркими событиями

Прошедшие десятилетия с момента восстановления независимости Азербайджана были ознаменованы яркими событиями. Об этом говорится в поздравительном письме Авигдора Либермана, адресованного исе Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дружественный народ Азербайджана отмечает одну из самых знаменательных дат в своей истории - ровно 100 лет назад, 28 мая 1918 года, Национальный совет провозгласил независимость Азербайджанской Демократической Республики (АДР). От всего сердца поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с этим замечательным юбилеем, с Днём возрождения государственности! Важно отметить, что АДР стала первым светским государством в мусульманском мире. Слова главы Азербайджанского Национального совета Мамеда Эмина Расулзаде, сказанные им в день провозглашения независимости АДР: "Однажды поднятый флаг никогда не опустится", вошли в историю", - сказал он.

Либерман отметил, что после распада СССР в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость и объявил себя наследником Азербайджанской Демократической Республики.

"И сегодня флаг, о котором в 1918 году говорил глава Национального совета, гордо развевается над независимым Азербайджаном. Прошедшие с момента восстановления независимости десятилетия были ознаменованы яркими событиями, большими достижениями азербайджанского народа. Поздравляю вас с вашим замечательным праздником - Днём Республики и желаю дружественному народу Азербайджана мира и процветания!", - сказал Либерман.

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