Фикрет Садыхов: Армения должна отказаться от своих необоснованных притязаний

Турция не пойдет на открытие границы с Арменией до тех пор, пока Ереван не откажется от оккупации азербайджанских территорий и своих необоснованных требований к Анкаре.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, до тех пор, пока Пашинян не откажется от необоснованных требований, официальная Анкара не пойдет навстречу Еревану, потому что это противоречило бы интересам Турции.

"Пашинян повторяет слово в слово то, что говорил о Турции его предшественник Саргсян. Армения до сих пор выдвигает к Турции территориальные претензии и продолжает навязывать мировому сообществу дутый тезис о так называемом "геноциде 1915 года". Армения не освободила оккупированные азербайджанские территории", - сказал Садыхов.

Как сказал политолог, в определенных политических кругах Турции могут быть и проармянские деятели, которые недостаточно глубоко смотрят в суть вопроса, мыслят иначе, однако официальная Анкара не пойдёт на шаг, который бы противоречил интересам страны.

"Турция готова была идти на улучшение отношений. Были подписаны Цюрихские протоколы. Но Армения не отказалась от своих требований, среди которых и так называемый "геноцид 1915 года", и территориальные притязания, и нежелание освободить оккупированные азербайджанские территории. Как может Турция пойти навстречу в таких условиях?" - сказал Садыхов.

В целом, отметил политолог, Пашинян и его команда до сих пор не определились со своими приоритетами.

"На площадях очень легко делать громкие заявления. Когда люди приходят к власти, приходится отвечать за свои слова и расставлять определенные акценты. Пашинян, к примеру, сразу после избрания поехал в Россию и встретился с Путиным, но назначил прозападных лиц на должности в правительстве", - подчеркнул Садыхов.

Понятно, что вся экономика, транспортная сеть, вооружённые силы Армении находятся в зависимом от России положении, отмечает политолог.

"Однако, назначая прозападных лиц во главе министерств, Пашинян подчеркивает и посылает Москве сигнал о том, что Армения в любой момент может повернуться спиной к России и обратиться к Западу. Это неизбежно, поскольку Армении нужна внешняя поддержка, так как страна находится в состоянии экономической блокады", - сказал политолог.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении наладить отношения с Турцией без предварительных условий. В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что если Армения перестанет предъявлять какие-либо претензии в отношении Турции и на самом деле искренне желает открыть новую страницу в отношениях с Турцией, то Анкара может рассмотреть эти предложения.

Напомним, что первого марта 2018 года Армения заявила об аннулировании протоколов о нормализации армяно-турецких отношений.



Протоколы о нормализации отношений между двумя странами были подписаны главами МИД Турции и Армении 10 октября 2009 года, но так и не были ратифицированы.



Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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