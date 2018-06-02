Фикрет Садыхов: Азербайджан интересует позиция Белого дома, а не заявления кучки конгрессменов

Взаимоотношения США с Азербайджаном строятся на принципах взаимопонимания, понимании ценности и важности Азербайджана в регионе, его роли в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал Trend политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

Политолог напомнил, что Президент США Дональд Трамп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева со столетием Азербайджанской Демократической Республики и в связи с запуском "Южного газового коридора".

По его словам, несмотря на существующий уровень взаимоотношений между двумя странами, есть ряд конгрессменов, которые выступают с враждебными заявлениями в адрес Азербайджана.

В частности, один из проармянских конгрессменов Брэд Шерман, ранее выступивший с инициативой оказания финансовой поддержки сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе и армянам Самцхе-Джавахетии, на днях призвал Турцию и Азербайджан прекратить блокаду Армении и "агрессию по отношению к Нагорному Карабаху".

Напомним, что наряду с интересами армянства, Шерман также крайне активно выступает в защиту прав ЛГБТ- сообщества.

Другой проармянский конгрессмен Кристофер Смит регулярно выступает с призывами о признании т.н. "геноцида армян".

Садыхов отметил, что Азербайджану известно, чьи интересы они защищают и на чьи деньги избирались и проводят антиазербайджанскую кампанию.

"Если кучка конгрессменов пытается изобразить из себя великих стратегов, которые понимают, что происходит в нашем регионе, то нас это, думаю, мало волнует и волновать не должно", - сказал Садыхов.

Он напомнил, что сотрудничество на уровне страны происходит с исполнительной властью, так как именно исполнительная власть принимает решения, определяет внешнеполитические приоритеты и подписывает соглашения.

"В данном случае нас, прежде всего, интересует позиция и отношение к Азербайджану Белого дома, главы Соединенных Штатов Америки в лице Дональда Трампа", - сказал политолог.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп 30 мая поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 25-летием Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и подачей первого газа по "Южному газовому коридору", отметив, что крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок.

Ранее Трамп от имени американского народа поздравил Президента Ильхама Алиева со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики и заявил, что Азербайджан и США тесно сотрудничают, совместно работая для решения сложных региональных вызовов.

Поздравления в связи с Днем Республики направил также государственный секретарь США Майк Помпео.

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