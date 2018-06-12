Азербайджан и ООН планируют реализовать новые проекты

В 2018 году Азербайджан и ООН в рамках Рамочного соглашения о партнерстве планируют реализовать проекты на сумму более 18 миллионов долларов.

Об этом сказала заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на заседании управляющего комитета, созданного в рамках соглашения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в 2017 году в рамках данного документа было выполнено проектов на сумму 16,5 миллионов долларов.

Замминистра напомнила, что общая стоимость проектов в рамках подписанного соглашения составляет 72 миллиона долларов.

"В рамках данной платформы уже реализовано 47 проектов. Они охватывают три основные сферы - первая - диверсификация экономики и обеспечение достойного труда, вторая - повышение институционального потенциала, повышение качества оказываемых гражданам услуг, третья - оценка рисков в связи с экологическими проблемами, совершенствование управления в этой сфере", - отметила Гасанова.

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