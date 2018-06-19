Фикрет Садыхов: МИД Армении занимается глупостями

Министерство иностранных дел Армении из дипломатического ведомства превратилось в рупор пропагандистских сил, которые ищут повод, чтобы нанести вред имиджу Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По словам политолога, МИД Армении давно занимается различными инсинуациями, выискивая и интерпретируя на свой лад высказывания различных зарубежных политиков и государственных деятелей.

"Азербайджан - полноправный член Совета Европы. Даже при всех существующих сложностях и проблемах, которые не устраивают в первую очередь сам Азербайджан, потому что идут, порой, вразрез с интересами нашей страны, официальный Баку продолжает участвовать во всех сессиях организации и принимает активное участие в обсуждении всех вопросов, стоящих на повестке дня", - отметил Садыхов.

Поэтому, по словам политолога, делать подобные заявления [со стороны МИД Армении], о якобы рассмотрении вопроса лишения Азербайджана членства в организации глупо.

"Я думаю, что это очередная глупость армянского МИД, которому, конечно же, очень хотелось бы видеть такую картину. Армению, разумеется, устраивала бы сложившаяся в таком русле ситуация", - сказал Садыхов.

Политолог добавил, что подобные заявления, которые распространяются пресс-службой МИД Армении, являются абсолютно необоснованными и невыверенными.

Отметим, что ранее армянские СМИ привели слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, где он утверждает, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд якобы выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. При этом Балаян отметил, что "процесс является достаточно долговременным". О каком именно процессе идёт речь, он уточнить не потрудился.

В свою очередь глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал Trend в понедельник, что Турбьёрн Ягланд всегда отличался проармянской позицией и необъективным отношением к Азербайджану, и что благодаря пресс-секретарю МИД Армении широкая общественность узнала о том, что было известно всем о Ягланде в кулуарах организации.

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