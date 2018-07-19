Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Института международных связей Франции - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

19 июля 2018 19:13

19:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже встретился с исполнительным председателем Института международных связей Франции Тьерри де Монбриалем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тьерри де Монбриаль с удовлетворением вспомнил встречи с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во Франции и Азербайджане, с Президентом Ильхамом Алиевым во Франции.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

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19:02

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, по приглашению Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона 19 июля начался визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева во Францию.

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